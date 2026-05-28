Feindseliger Schritt der USA gegen eine iranische Einrichtung: Wasserweg des Persischen Golfs sanktioniert

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Jazeera erklärte das US-Finanzministerium, dass es die Behörde für die Verwaltung des Wasserwegs des Persischen Golfs in seine Sanktionsliste aufgenommen habe.

Es ist anzumerken, dass die Behörde für die Verwaltung des Wasserwegs des Persischen Golfs (Persian Gulf Strait Authority - PGSA) die rechtliche Einrichtung und repräsentative Behörde der Islamischen Republik Iran zur Regulierung des Verkehrs durch die Straße von Hormus ist.

Darüber hinaus ist die Schifffahrt in der ausgewiesenen Zone der Straße von Hormus, deren Grenzen zuvor von den Streitkräften und Behörden der Islamischen Republik Iran festgelegt wurden, an eine vollständige Koordinierung mit dieser Einrichtung gebunden, und die Durchfahrt ohne Genehmigung wird als illegal betrachtet.