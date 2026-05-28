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Trump droht Oman wegen der Straße von Hormus mit Angriff

28 Mai 2026 - 10:15
News ID: 1819611
Source: ABNA
Trump droht Oman wegen der Straße von Hormus mit Angriff

Der US-Präsident, der aufgrund der Schließung der Straße von Hormus in einer Sackgasse steckt, drohte diesmal dem Sultanat Oman mit der Aussage, dass es ins Visier genommen werde, falls es versuchen sollte, diese Wasserstraße zu blockieren.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf CNN Arabic erklärte US-Präsident Donald Trump mit den Worten „Die Straße von Hormus wird für alle offen sein“, behauptete, dass Amerika ihre Sicherheit gewährleisten werde.

Er fuhr fort: Die Offenheit der Straße von Hormus ist Teil der laufenden Verhandlungen mit dem Iran.

Trump warnte auch hinsichtlich der Rolle Omans in dieser Angelegenheit und sagte: Oman wird sich wie jedes andere Land verhalten, andernfalls müssen wir es „in die Luft sprengen“.

Auf die Frage, ob er einem kurzfristigen Abkommen zustimmen würde, das Iran und Oman die Verwaltung dieser lebenswichtigen Passage erlauben würde, antwortete er: Nein, diese Straße wird für alle offen sein.

Der US-Präsident behauptete: Niemand wird die Kontrolle über internationale Gewässer haben. Wir sorgen für ihre Sicherheit, aber keine Seite wird die Kontrolle übernehmen.

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