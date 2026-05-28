Trump droht Oman wegen der Straße von Hormus mit Angriff

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf CNN Arabic erklärte US-Präsident Donald Trump mit den Worten „Die Straße von Hormus wird für alle offen sein“, behauptete, dass Amerika ihre Sicherheit gewährleisten werde.

Er fuhr fort: Die Offenheit der Straße von Hormus ist Teil der laufenden Verhandlungen mit dem Iran.

Trump warnte auch hinsichtlich der Rolle Omans in dieser Angelegenheit und sagte: Oman wird sich wie jedes andere Land verhalten, andernfalls müssen wir es „in die Luft sprengen“.

Auf die Frage, ob er einem kurzfristigen Abkommen zustimmen würde, das Iran und Oman die Verwaltung dieser lebenswichtigen Passage erlauben würde, antwortete er: Nein, diese Straße wird für alle offen sein.

Der US-Präsident behauptete: Niemand wird die Kontrolle über internationale Gewässer haben. Wir sorgen für ihre Sicherheit, aber keine Seite wird die Kontrolle übernehmen.