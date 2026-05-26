Hisbollah: Israels Angriffe beweisen die Nutzlosigkeit direkter Verhandlungen mit ihm

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte ein namentlich nicht genannter Führer der libanesischen Hisbollah im Interview mit Al Jazeera, dass das zionistische Regime seit dem 27. November 2024 entgegen den Behauptungen Washingtons kontinuierlich das Waffenstillstandsabkommen verletzt habe.

Dieser Hisbollah-Vertreter betonte, dass die Eskalation der Angriffe und Aktionen des israelischen Regimes den Krieg ausweite und die Nutzlosigkeit direkter Verhandlungen zeige.

Er sagte auch, dass die libanesische Regierung eine entschlossene Haltung einnehmen und ihre Neutralität angesichts der Eskalation der Angriffe des zionistischen Regimes aufgeben müsse.

Ein hochrangiger Hisbollah-Vertreter fügte hinzu, dass die Eskalation der Angriffe des israelischen Regimes eine Folge der dem Feind gewährten operativen Freiheit sei.