Al Jazeera: Der Krieg im Iran war ein strategischer Fehlschlag für Amerika und Israel

Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb der Nachrichtensender Al Jazeera in einem Bericht, dass Teheran und Washington Wochen nach dem Waffenstillstand weiterhin in einen politischen Kampf verwickelt seien, um über ein Abkommen zu verhandeln, das Teheran als Tor zu seinem wirtschaftlichen Aufschwung betrachte und mit dem Washington die Stabilität auf dem Ölmarkt wiederherstellen wolle.

Sowohl Amerika als auch Iran schätzten die Chancen auf eine schnelle Verständigung zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten als gering ein. Teheran erklärte, dass es für eine Einigung noch weiterer Anstrengungen bedürfe, und Donald Trump sagte, er habe es nicht eilig.

Mirav Zonszein, leitende Analystin der International Crisis Group, sagte, der Krieg habe für Amerika und Israel keines seiner Ziele erreicht, sondern sei ein strategischer Fehlschlag gewesen. Trump forderte Iran auf, sein Atomprogramm aufzugeben, aber mehrere Verhandlungsrunden und der Krieg haben bisher nicht zu diesem Ergebnis geführt.

Laut diesem Bericht bestehen grundlegende Differenzen zwischen den beiden Seiten fort, was zeigt, dass das Atomdossier wahrscheinlich in der nächsten Phase diskutiert wird. Trumps kurzfristige Priorität könnte die Beendigung des Krieges sein, da er den globalen Energiepreis und den Benzinpreis in Amerika senken müsse.

Ali Vaez, ein weiterer Analyst der International Crisis Group, ist der Ansicht, dass Trump sich auf die Zwischenwahlen konzentrieren und die Chancen der Republikaner erhöhen müsse, die Kontrolle über beide Kongresskammern zu behalten. Zonszein ist auch der Meinung, dass Trump ein persönliches Interesse daran habe, als Sieger dazustehen.

Zonszein fügt hinzu, dass Trump und Netanjahu einen Krieg begonnen hätten, von dem sie hofften, dass er zu ihren Gunsten enden würde, aber offensichtlich sei das nicht geschehen. Er fügte hinzu: «Israel hat seitdem betont: Wir müssen den militärischen Druck, die militärische Bedrohung und den wirtschaftlichen Druck fortsetzen, und dieser Prozess wird sich letztendlich auszahlen.»

Vaez stellte fest, dass «kein Abkommen Israel zufriedenstellen wird», und betonte, dass das zionistische Regime auf seiner Ablehnung jedes Abkommens mit Iran bestehen werde.