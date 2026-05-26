Französische Aktivistin: Wir wurden in israelischer Haft gefoltert und angegriffen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA beschrieb Laetitia Merle, eine französische Aktivistin der Globalen Standhaftigkeits-Flottille, die letzte Woche nach Frankreich zurückgekehrt war, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Anadolu in Paris Einzelheiten über das Verhalten der Kräfte des zionistischen Regimes gegenüber den festgenommenen Aktivisten.

Sie sagte, dass die Kräfte des zionistischen Regimes nach der Beschlagnahmung dieser Flottille in internationalen Gewässern den Aktivisten Wasser, Nahrung und medizinische Versorgung vorenthielten und sie schlugen und demütigten.

Laetitia Merle, die darauf hinwies, dass Männer und Frauen voneinander getrennt wurden, fügte hinzu: Die israelischen Kräfte zwangen die Aktivisten, den Slogan «Es lebe Israel» zu skandieren, und wenn sie sich weigerten, wurden sie mit Gewalt konfrontiert.

Sie erklärte auch, dass einige Aktivisten, darunter zwei türkische Staatsbürger, geschlagen wurden und dass die festgenommenen Frauen mit Handlungen wie Leibesvisitationen, dem Abreißen von Kopftüchern und Drohungen mit Polizeihunden konfrontiert wurden.

Diese französische Aktivistin betonte, dass das Ziel der Teilnehmer der Globalen Standhaftigkeits-Flottille darin bestand, die Aufmerksamkeit der Welt auf die Lage des palästinensischen Volkes zu lenken, und dass das, was sie in der Haft erlebt habe, nur ein Teil des Leidens sei, dem die Palästinenser ausgesetzt seien.