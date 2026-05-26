Management-Unfähigkeit von Ben-Gvir; Etwa 100 Menschen in israelischen Gefängnissen getötet

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtete die zionistische Zeitung Haaretz, dass in den letzten zweieinhalb Jahren 98 Menschen in Gefängnissen dieses Regimes gestorben sind.

Die Zeitung erklärte außerdem, dass während der Amtszeit von Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für Innere Sicherheit, und Kobi Yaakobi, dem Leiter der Gefängnisbehörde dieses Regimes, die israelischen Gefängnisse zu einem Netzwerk von Folterlagern geworden seien.

In den letzten Tagen lösten auch Ben-Gvirs abscheuliche Handlungen – die unmenschliche Behandlung der Teilnehmer der globalen „Standhaftigkeits-Flottille“ (Flottille der Freiheit) und die Veröffentlichung eines Videos dieses Vorfalls – eine Welle negativer Reaktionen auf der ganzen Welt aus, und viele Länder verurteilten diese Angriffe aufs Schärfste.