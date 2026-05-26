Ansarullah: Hisbollah errang den größten Sieg gegen die Zionisten

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen betonte das politische Büro der jemenitischen Ansarullah-Bewegung anlässlich des Jahrestags der Befreiung Südlibanons in einer Erklärung unter erneuter Bekundung der Solidarität mit dem islamischen Widerstand Libanons: Der islamische Widerstand Libanons habe die größten Siege im Kampf gegen die zionistische Aggression errungen.

Die Gruppe fügte hinzu, dass dieser Jahrestag an wichtige Lektionen der jüngeren Geschichte und an die entscheidende Rolle des islamischen Widerstands gegen das zionistische Regime erinnere.

Die Ansarullah-Bewegung erklärte weiter: Der Jahrestag der Befreiung Südlibanons erfordert es, sich an die Lektionen der jüngeren Geschichte zu erinnern und daran, wie Libanon ohne den islamischen Widerstand und seine Opferbereitschaft zu einem Feld geworden wäre, auf dem der Feind ungehindert Aggressionen verüben könnte.

Die Bewegung würdigte auch die Rolle des Märtyrers Sayyed Hassan Nasrallah, des ehemaligen Generalsekretärs der libanesischen Hisbollah, und erklärte: Der Märtyrer Sayyed Nasrallah führte den Widerstand unter den schwierigsten Bedingungen und brachte ihn in eine Ära der Siege, und er bleibt eine inspirierende Schule in Führung, Dschihad, Glauben und Standhaftigkeit.

Das politische Büro der Ansarullah fügte abschließend hinzu: Der islamische Widerstand im Libanon habe bewiesen, dass der Weg des Dschihad der einzig garantierte Weg zur Befreiung des Landes, zum Schutz der Souveränität und der Würde sei.