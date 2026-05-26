Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Youm wurde der 76-jährige Benjamin Netanjahu, Premierminister des zionistischen Regimes, letzte Nacht in ein Krankenhaus im besetzten Jerusalem gebracht.

Netanjahus Büro behauptete, der Grund für die Einlieferung seien Zahnschmerzen gewesen. Netanjahus frühere Operationen zur Tumorbehandlung und seine erneute Krankenhauseinweisung haben die Aufmerksamkeit der Analysten erneut auf die körperliche Gesundheit des Premierministers des zionistischen Regimes und seine Fähigkeit zur Amtsführung, einschließlich Kriegs- und Militärfragen, gelenkt.

Dies, obwohl Netanjahu vor einem Monat zum ersten Mal bekannt gab, dass er wegen eines bösartigen Prostatatumors behandelt wird. Diese Operation folgte auf seinen vorherigen Eingriff im Dezember 2024 zur Behandlung eines gutartigen Prostatatumors.

Netanjahu behauptete, sein Tumor sei erfolgreich behandelt worden, erwähnte jedoch nicht den Zeitpunkt der Behandlung.

Der Premierminister des zionistischen Regimes hatte die Veröffentlichung eines medizinischen Berichts über seinen körperlichen Zustand um zwei Monate verzögert. Im Jahr 2024 unterzog er sich nach der Diagnose einer Harnwegsinfektion aufgrund eines «gutartigen Prostatatumors» einer Prostataoperation, aber der Zeitpunkt seiner zweiten Operation, die er erstmals bekannt gab, ist unklar. Im Jahr 2023 wurde ihm außerdem ein Herzschrittmacher eingesetzt.