Amir Jahan Shahi: Kein Feind kann der Islamischen Republik Iran standhalten

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Brigadegeneral Ali Jahan Shahi, Kommandeur der Bodenstreitkräfte, in einem Interview, in dem er das große Epos des 3. Khordad (Befreiung von Khorramshahr und die Operation Beit ol-Moqaddas) würdigte: Der 3. Khordad, der Jahrestag der Befreiung von Khorramshahr, ist ein Ausdruck der Standhaftigkeit und Stärke der Streitkräfte und des heldenhaften iranischen Volkes unter der Führung des großen Imam und der Weisheit unseres Märtyrer-Imam, der in den Gedanken aller Völker der Welt unvergessen bleibt.

Der Kommandeur der Bodenstreitkräfte wies darauf hin, dass die Feinde des Systems ihre Militärdoktrin gegenüber Iran ändern müssten, und fügte hinzu: Heute ist die ganze Welt Zeuge der Erniedrigung und Demütigung Amerikas und des zionistischen Regimes. Hier ist Iran. Und wenn ein Feind einen schiefen Blick auf den heiligen Boden dieses Landes werfen will, wird er mit den opferbereiten und kampfbereiten Streitkräften konfrontiert.

Brigadegeneral Jahan Shahi betonte: Das mächtige Iran wird dank der Einheit und des Zusammenhalts des heldenhaften Volkes immer auf dem Höhepunkt seiner Macht sein. Wenn der Weltimperialismus seine teuflischen Ziele in Iran nicht erreichen kann, dann liegt das am nationalen Zusammenhalt in Iran.

Der Kommandeur der Bodenstreitkräfte erinnerte daran: Die Befreiung von Khorramshahr wurde während des erzwungenen Krieges durch eine kombinierte und durchdachte Operation erreicht. Auch heute, wenn der Feind einen Fehler begehen will, werden die siegreiche Armee der Islamischen Republik und die Korps der Islamischen Revolutionsgarden zusammen mit der Einheit und dem Zusammenhalt des widerstandsfähigen Volkes des geliebten Iran eine stärkere Antwort erhalten als in der Vergangenheit.

Brigadegeneral Jahan Shahi sagte zur Bereitschaft der Bodenstreitkräfte zur Verteidigung der Landesgrenzen: Die Bodenstreitkräfte der Armee sind mit hoher Verteidigungsbereitschaft an allen Grenzen stationiert. Es gibt keine Befürchtungen oder Bedrohungen der Grenzen. Und wenn der Feind einen schiefen Blick auf die Grenzen wirft, wird er mit der härtesten Reaktion konfrontiert.