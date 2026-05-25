Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, räumten zionistische Medien ein, dass mehr als 270 Auftragnehmer innerhalb von 4 Monaten aufgrund von Arbeitskräftemangel, steigenden Zinsen und Baukosten Insolvenz angemeldet haben.

In dem Bericht heißt es weiter, dass Hunderte von Unternehmen im Bausektor aufgrund von Arbeitskräftemangel und steigenden Kosten kurz vor der Insolvenz stehen.

Die hebräischsprachige Zeitung Haaretz berichtete ebenfalls, dass Netanjahus Siegesversprechen mit dem entschlossenen Rückzug Amerikas geendet haben und Tel Aviv gegenüber der Hisbollah hilflos erscheint.

Zuvor wurde ebenfalls berichtet, dass Bewohner und lokale Beamte in der Siedlung «Kiryat Shmona» und anderen Gebieten im nördlichen besetzten Palästina ihre Wut über das Vorgehen der Armee des Regimes und des Kabinetts Netanjahu zum Ausdruck brachten und erklärten, dass zionistische Kommandeure an der Nordfront ihre Kräfte im Stich gelassen hätten.