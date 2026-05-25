Laut Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte Generalmajor Mohsen Rezaei, Militärberater des Obersten Befehlshabers und Kommandeur der Revolutionsgarden während des achtjährigen Heiligen Verteidigungskrieges, am Montag bei der Gedenkfeier für die Märtyrer des erzwungenen Krieges im Ramadan und dem Jahrestag der Märtyrer der Stärke Irans im Teheraner Mussala: In diesem Jahr feiern wir den Jahrestag der Befreiung von Khorramschahr und den Tag der großen Niederlage Saddam Husseins und seiner Unterstützer, während im letzten Jahr zwei weitere Khorramschahrs wiederholt wurden. Zwei weitere Heilige Verteidigungen wurden wiederholt. Daher ist diese Koinzidenz des 3. Chordad mit dem großen Krieg, den die iranische Nation führt, eine sehr wichtige Angelegenheit.

Rezaei fuhr fort: Der erste erzwungene Krieg begann am 31. Schahrivar 1359 (22. September 1980) mit einer massiven Boden-, See- und Luftinvasion der irakischen Armee in das iranische Territorium. Die angreifenden Truppen drangen in fünf Provinzen des Landes ein. Saddam Hussein hatte vor Beginn des Angriffs entscheidende Zusicherungen von den USA erhalten. Diese Zusicherungen, die in geheimen Treffen mit US-Beamten eingeholt wurden, beinhalteten eine Einschränkung der Waffenlieferungen an den Iran. Die USA verpflichteten sich, keine fortschrittlichen F-14- und F-4-Kampfflugzeuge (Phantom) an den Iran zu liefern, da dieser Schritt als Ermutigung für den Irak zum Angriff hätte angesehen werden können.

Der Militärberater des Obersten Befehlshabers fügte hinzu: Bezüglich der Nichteinmischung im Sicherheitsrat garantierten die USA, dass sie im UN-Sicherheitsrat jede Entscheidung gegen den irakischen Angriff auf den Iran verhindern und verhindern würden, dass der Irak unter Kapitel VII der UN-Charta fällt.

Der Sekretär des Obersten Koordinationsrates für Wirtschaft der drei Gewalten fügte hinzu: Die USA stimmten zu, keine notwendigen Ersatzteile für die panzer und Militärflugzeuge des Irans zu liefern, die hauptsächlich in den USA, Großbritannien, Italien und Deutschland hergestellt worden waren. Dies würde die Kampfkraft Irans langfristig untergraben.

Die vierte Garantie der USA war, dass sie in den ersten sechs Monaten des Krieges, wenn die Munition der iranischen Waffen zur Neige gehen würde, die Lieferung der benötigten Munition und Raketen, wie z.B. Phoenix-Raketen für die F-14-Flugzeuge, an den Iran verweigern würden.

Der Kommandeur der Revolutionsgarden während des achtjährigen Heiligen Verteidigungskrieges sagte: Saddam Hussein hatte mit den Führern arabischer Länder vereinbart, dass, falls seine Devisenreserven für den Krieg aufgebraucht würden, arabische Länder wie Saudi-Arabien und die VAE seine Kosten durch Ölgeld kompensieren würden. Infolgedessen wurden Saddam Hussein von arabischen Ländern über 80 Milliarden Dollar an finanzieller Hilfe geleistet.

Rezaei sagte weiter: Die jüngsten Entwicklungen in der Region und die militärische Konfrontation mit dem Iran haben die USA in eine völlige Sackgasse geführt. Es scheint, dass die US-Streitkräfte, die in der Region in der Erwartung eines kurzen Krieges präsent waren, nun mit der Realität eines langwierigen Konflikts konfrontiert sind. Während der jüngsten Gefechte ereignete sich ein wichtiges Ereignis, das den Verlauf der Entwicklungen beeinflusste. Der Dieb, der den Iran angegriffen hatte, geriet auf der Flucht in der Straße von Hormus in eine Falle. Dies zeigte, dass das Durchqueren der Straße von Hormus und die Flucht aus ihr nicht einfach möglich ist.

Der Sekretär des Obersten Koordinationsrates für Wirtschaft der drei Gewalten erinnerte daran: Sie versuchten trotz mangelnder Bereitschaft für einen langen Krieg, mit einer «Showaktion» in Isfahan ihren Sieg zu verkünden. Diese Versuche scheiterten jedoch aufgrund der Intervention «Gottes des Allmächtigen», und heute ist die US-Armee im Angesicht Irans in eine Sackgasse geraten.

Er erklärte: Analysten glauben, dass der Eintritt in einen umfassenderen Krieg für die USA einen dunklen, endlosen Korridor zeichnet. Dieser Korridor beginnt in der Straße von Hormus, erstreckt sich bis zum Persischen Golf, zum Golf von Oman, zur Bab al-Mandab-Straße und zum Indischen Ozean und wird zu einem sehr großen Krieg führen. Angesichts dieser Situation stellten sie zwei Schlüsselforderungen: erstens die Befreiung der Straße von Hormus und zweitens den Erhalt des angereicherten Materials des Irans.

Rezaei stellte in diesem Zusammenhang klar: Die Verwaltung der Straße von Hormus muss in den Händen Irans liegen, denn der Iran verhindert Truppenverlegungen und Unsicherheit im Persischen Golf. Die Straße von Hormus ist für Unsicherheit und Truppenverlegung geschlossen, aber für den freien Handel geöffnet. Die Marine der Revolutionsgarden gewährleistet durch ihre Verwaltung, Identifizierung und Registrierung von Schiffen die sichere Durchfahrt von Handelsschiffen aus verschiedenen Ländern mit Ausnahme einiger weniger.

Er fügte hinzu: Der Iran betont, dass Sicherheit für ihn Priorität hat und die Verwaltung der Straße von Hormus ein legitimes Recht ist. Die 47-jährige Geschichte der fehlenden Verwaltung und des Transits von Munition durch diese Straße, insbesondere während des erzwungenen Krieges, ist ein Beweis für diese Behauptung.

Der Sekretär des Obersten Koordinationsrates für Wirtschaft der drei Gewalten fuhr fort: Bezüglich der Anreicherung ist der Iran Mitglied des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) und führt seine friedlichen Kernaktivitäten unter der Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) durch. IAEO-Inspektoren haben Irans Nuklearanlagen mehrfach besucht und bestätigt, dass der Iran keine Abweichungen in seinen Kernaktivitäten aufweist. Diese Technologie wird für die friedliche Nutzung im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft, in der Industrie und zur Herstellung von Präzisionsinstrumenten benötigt, und der Iran handelt gemäß den internationalen Vorschriften. Aber das Beharren und die Überforderungen der Gegenseite in diesen beiden Fragen haben zu keinem Ergebnis geführt und werden es auch nicht.