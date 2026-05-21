Verteidigung der zionistischen Medien für Ben Gvirs Verhalten: Sein Verhalten ist in "Israel" üblich!

Laut ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtete die Zeitung "Haaretz" des israelischen Regimes, dass das Verhalten von Itamar Ben-Gvir, dem Innenminister des Regimes, zwar "unverfrorener" als das anderer Beamter sei, aber durchaus mit den üblichen Standards im israelischen Regime übereinstimme.

Haaretz fügte hinzu, dass Gewaltausübung und Demütigung von Aktivisten vor laufenden Kameras und in Anwesenheit von Ministern ein "Skandal" sei, den man nicht länger verbergen könne.

Unterdessen berichtete die Rundfunk- und Fernsehorganisation des israelischen Regimes, dass mehrere europäische Länder zusammen mit Kanada nach der Veröffentlichung von Ben-Gvirs Video die Botschafter des israelischen Regimes einbestellt und sie verwarnt hätten.

Auch Mike Huckabee, der US-Botschafter in Tel Aviv, behauptete, ohne auf die schlechte Bilanz des zionistischen Regimes in internationalen Foren, das für Staatsterrorismus bekannt ist, hinzuweisen: Ben-Gvir habe dem Ansehen Israels geschadet.

Penny Wong, die Außenministerin Australiens, sagte wenige Stunden zuvor als Reaktion auf diese abscheuliche Tat Ben-Gvirs: Die von Ben-Gvir mit den festgenommenen Aktivisten der Flotte der Widerstandsfähigkeit veröffentlichten Bilder sind erschütternd und inakzeptabel.

Sie fügte hinzu: Wir verurteilen das demütigende Verhalten der israelischen Regierungsbeamten und Ben-Gvirs gegenüber den festgenommenen Aktivisten der Flotte der Widerstandsfähigkeit.

Die veröffentlichten Bilder zeigen, dass die Soldaten des zionistischen Regimes nach der Festnahme der Aktivisten der "Flotte Sumud" gewalttätig und beleidigend mit ihnen umgegangen sind.

Andererseits wurden Bilder von Misshandlung und unmenschlichem Verhalten Ben-Gvirs und der Soldaten des zionistischen Regimes gegenüber den festgenommenen Aktivisten der Flotte Sumud veröffentlicht, die weltweite Empörung ausgelöst haben.