Galibaf: Wir werden den Feind für jeden erneuten Angriff bereuen lassen

Laut ABNA wurde die dritte Audio-Datei von Mohammad Bagher Galibaf, dem Präsidenten des Islamischen Konsultativrates (Parlament), an die iranische Bevölkerung veröffentlicht.

Galibaf sagte in dieser Audio-Datei, dass wir seit etwa einem Monat eine Waffenruhe an den militärischen Fronten erleben, aber die offenen und verdeckten Bewegungen des Feindes zeigten, dass er neben dem wirtschaftlichen und politischen Druck seine militärischen Ziele nicht aufgegeben habe und eine neue Runde des Krieges und neue Abenteuer suche. Er stellte klar: Die Realität ist, dass der Feind, anders als die Fassade, die er manchmal zeigt, in einer strategischen Sackgasse steckt. Die Benzinpreise, der Anleihemarkt, die Bankzinsen und die Inflationsrate, die die Lebenshaltungskosten in den USA beeinflusst, haben Proteste der amerikanischen Bevölkerung ausgelöst. Sogar viele Unterstützer Trumps betrachten den Krieg Amerikas gegen Iran als Israels Krieg und als Verstoß gegen Trumps Wahlversprechen.

Er fügte hinzu: Diese chaotische Lage der amerikanischen Öffentlichkeit und Wirtschaft hat den US-Präsidenten zwischen zwei Optionen zögern lassen. Die erste Option ist die Priorisierung der Beendigung des Krieges, wobei er die Kosten als Verlierer des Krieges tragen müsste. Die zweite Option ist die Wiederaufnahme des Krieges oder die Fortsetzung der Seeblockade, um Iran unter Druck zu setzen und zur Kapitulation zu zwingen. Die genaue Beobachtung der Lage in Amerika verstärke die Annahme, dass sie immer noch auf die Kapitulation der iranischen Nation hofften und fälschlicherweise glaubten, sie könnten Iran durch die Fortsetzung der Blockade und des Wirtschaftsdrucks einerseits und die Verschärfung des militärischen Drucks sowie eine neue Angriffswelle andererseits dazu bringen, im diplomatischen Feld ihren Forderungen nachzugeben.

Der Parlamentspräsident betonte: Angesichts eines solchen Plans müssen wir den Feind durch die Stärkung unserer Bereitschaft für eine entschlossene und wirksame Reaktion auf mögliche Angriffe sowie durch die Erhöhung unserer wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit aus seinen Fehlkalkulationen herausführen und ihn hinsichtlich der Kapitulation Irans verzweifeln lassen, damit der Feind in Verhandlungen die berechtigten Forderungen des iranischen Volkes akzeptieren und sich ihnen beugen muss. Er erklärte: Zu Beruhigung des iranischen Volkes versichere ich, dass unsere mächtigen Militärkräfte die Waffenruhe bestmöglich zur Wiederherstellung unserer militärischen Fähigkeiten genutzt haben und dank Gottes Segen und der Unterstützung des Volkes heute über eine solche Bereitschaft verfügen, dass sie den Feind überraschen und ihn für jeden erneuten Angriff auf Iran mit Sicherheit bereuen lassen werden.