Welāyati: Die Karte der regionalen Korridore wird mit den Realitäten vor Ort in Teheran gezeichnet

Laut ABNA schrieb Ali Akbar Welāyati in einer Nachricht auf X: Trump steckt im Paradoxon aus „täglichen Iran-Drohungen“ und „wütenden Kunden an amerikanischen Zapfsäulen“; er ist zur Eindämmung seiner eigenen Inflation auf Marktstabilität und sinkende Energiepreise angewiesen.

Er fügte hinzu: Andererseits zeigte die veränderte Lage im Kaukasus und das Verblassen des erzwungenen Begriffs „Trump-Korridor“ (Sangesur), dass die Karte der regionalen Korridore nun nicht mit Washingtons Drohungen, sondern mit Teherans Realitäten vor Ort gezeichnet wird.