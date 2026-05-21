Welāyati: Die Karte der regionalen Korridore wird mit den Realitäten vor Ort in Teheran gezeichnet

Laut ABNA schrieb Ali Akbar Welāyati in einer Nachricht auf X: Trump steckt im Paradoxon aus „täglichen Iran-Drohungen“ und „wütenden Kunden an amerikanischen Zapfsäulen“; er ist zur Eindämmung seiner eigenen Inflation auf Marktstabilität und sinkende Energiepreise angewiesen.
Er fügte hinzu: Andererseits zeigte die veränderte Lage im Kaukasus und das Verblassen des erzwungenen Begriffs „Trump-Korridor“ (Sangesur), dass die Karte der regionalen Korridore nun nicht mit Washingtons Drohungen, sondern mit Teherans Realitäten vor Ort gezeichnet wird.
Der Berater des Obersten Führers der Islamischen Revolution in internationalen Angelegenheiten schrieb: Jetzt wird die Karte der regionalen Korridore nicht mit den Drohungen Washingtons, sondern mit den Realitäten vor Ort in Teheran gezeichnet.
Laut ABNA schrieb Ali Akbar Welāyati in einer Nachricht auf X: Trump steckt im Paradoxon aus „täglichen Iran-Drohungen“ und „wütenden Kunden an amerikanischen Zapfsäulen“; er ist zur Eindämmung seiner eigenen Inflation auf Marktstabilität und sinkende Energiepreise angewiesen.
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