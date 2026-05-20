Haaretz: Wir wurden von Trumps Äußerungen über Iran überrascht

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb die zionistische Zeitung Haaretz unter Berufung auf Quellen der zionistischen Armee, dass man von den Äußerungen Donald Trumps, des US-Präsidenten, wonach er nur wenige Stunden von einem Angriff auf Iran entfernt gewesen sei, überrascht worden sei.

Die Zeitung kritisierte Trumps eigenmächtige Positionen und schrieb, dass Tel Aviv erwartet habe, dass jede Planung für einen Angriff auf Iran direkt und umfassend mit Tel Aviv abgestimmt würde.

Die Zeitung Haaretz schrieb unter Berufung auf Sicherheitsquellen, dass die Wiederaufnahme amerikanischer Angriffe auf Iran definitiv zur Beteiligung Israels am Krieg führen werde.

Dieser zionistische Bericht äußerte zugleich Zweifel an der Möglichkeit, die amerikanisch-zionistischen Ziele bezüglich eines Regimewechsels im Iran durch eine Rückkehr zum Krieg zu erreichen.