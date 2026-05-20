Entscheidung des israelischen Regimes zur endgültigen Schließung seines Konsulats in Istanbul

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das israelische Medium Yedioth Ahronoth prüft das israelische Regime unter dem Vorwand der Verschärfung der diplomatischen Krise mit der Türkei die Schließung seines Konsulats in Istanbul und wird nur seine Botschaft in Ankara als offizielle Vertretung in der Türkei behalten.

Beide Vertretungen des israelischen Regimes in der Türkei – die Botschaft der Besatzer in Ankara und ihr Konsulat in Istanbul – sind seit der stolzerfüllenden Operation am 7. Oktober namens „Sturm der Al-Aqsa“ durch den palästinensischen Widerstand (Hamas) unbesetzt gewesen.

Die in die Türkei entsandten Diplomaten des israelischen Regimes halten sich derzeit in Bulgarien auf, während die lokalen Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten.