Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RIA Novosti erklärte Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, am heutigen Dienstag: "Die Bombardierung iranischer Nuklearanlagen durch die USA und (das Regime) Israels hätte beinahe zu einer globalen Katastrophe geführt; es ist schrecklich, dass niemand zur Rechenschaft gezogen wurde."

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums fügte hinzu: "Die Angriffe des Kiewer Regimes auf die nukleare Energieinfrastruktur Russlands wären ohne die Unterstützung der westlichen Unterstützer dieses Regimes unmöglich gewesen. Die IAEO reagierte nicht auf den Absturz einer ukrainischen Drohne mit Sprengstoff nahe dem Kernkraftwerk Saporischschja am 16. Mai."

Maria Sacharowa erklärte weiter: "Moskau ist der Ansicht, dass der Vorsitzende der IAEO konkrete Schritte unternehmen muss, um die Ausbreitung von Bedrohungen im Bereich der nuklearen Sicherheit zu verhindern."