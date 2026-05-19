Die Kosten des Krieges gegen Iran für die USA übersteigen 85 Milliarden Dollar

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die Website "Iran War Cost Tracker", die die Kosten des Krieges gegen Iran verfolgt, dass die Kosten dieses Krieges für die USA innerhalb von 79 Tagen die Marke von 85 Milliarden Dollar überschritten haben.

In diesem Bericht heißt es, dass diese Summe die Kosten für die Bereitstellung von Truppen und Schiffen in der Region sowie andere damit verbundene Ausgaben umfasst. Diese Schätzung ist fast dreimal so hoch wie die 29-Milliarden-Dollar-Schätzung, die vor wenigen Tagen von Joel Hurst, einem der prominentesten Finanzverantwortlichen des Pentagons, bekannt gegeben wurde.

Eine andere Website, die von Forschern der Brown University betrieben wird und die Auswirkungen des Krieges auf die amerikanischen Verbraucher aufgrund steigender Energiepreise verfolgt, enthüllte, dass der Anstieg der Benzinpreise um 51,4 Prozent und der Anstieg der Dieselpreise um 53,4 Prozent die Amerikaner bisher insgesamt über 42 Milliarden Dollar gekostet hat, was ungefähr 322,47 Dollar pro amerikanischem Haushalt entspricht.