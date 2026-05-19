Erdoğan: Krieg gegen Iran hat die Region an den Rand des Chaos gebracht

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Russia Today betonte Recep Tayyip Erdoğan, Präsident der Türkei, nach der Kabinettssitzung im Präsidentenpalast in Ankara: "Der Krieg vom 28. Februar (9. Esfand) der USA und Israels gegen Iran hat die Region an den Rand und an die Schwelle eines absoluten Chaos und einer vollständigen Anarchie gebracht."

Er sagte: "Der genaue Umfang der Zerstörungen durch die US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf Iran ist derzeit noch nicht abschätzbar."

Erdoğan fügte hinzu: "Die Erschütterungen dieser Krise halten weiter an und zeigen sich in stark steigenden Preisen, insbesondere im Energiesektor."

Der türkische Präsident stellte fest: "Das Feuer dieses Krieges hat uns zwar nicht direkt erfasst, aber sein Rauch schmerzt in unseren Augen."

Er betonte: "Durch eine ruhige, besonnene, würdevolle und rationale Haltung konnten wir die Verschwörungen abwehren, die versuchten, die Türkei in diesen Krieg hineinzuziehen."

Zum Thema Palästina betonte Erdoğan, dass die Türkei bis zum Ende an der Seite Palästinas gegen diese israelischen Übergriffe stehen werde.

Der Präsident der Türkei erinnerte abschließend daran, dass in einer Welt, die heute globalisiert ist und in der Krisen und Konflikte alle Länder und Parteien ausnahmslos überschatten, kein Land unter diesen Umständen die Augen vor den Ereignissen in der Welt verschließen könne.