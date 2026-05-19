Eingeständnis der zionistischen Armee, unfähig zu sein, die zionistischen Siedlungen zu schützen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen enthüllte die zionistische Website "Srogim", dass die Sicherheitsorgane der zionistischen Armee Warnungen an hochrangige Siedlungsfunktionäre und politische Führer dieses Regimes ausgesprochen haben. Diese Warnung erfolgt nach der Entscheidung des politischen und sicherheitspolitischen Kabinetts von Tel Aviv, die Errichtung und Regelung des Status von etwa 40 neuen Siedlungen im Westjordanland zu genehmigen.

Laut einem Bericht des Korrespondenten des Senders "i24 News" warnte die zionistische Armee, dass sie nicht in der Lage sein werde, ausreichenden Schutz für die neuen zionistischen Siedlungen innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens zu gewährleisten.

Der Bericht erklärte, dass diese Warnung auf operativen Einschätzungen beruht, die zeigen, dass im Falle eines Angriffs auf eine der Siedlungen aus benachbarten palästinensischen Dörfern die Sicherheitskräfte des zionistischen Regimes viel Zeit benötigen würden, um den Ort zu erreichen und medizinische und operative Hilfe zu leisten.

Der Bericht wies auch darauf hin, dass die Militärbehörden direkt mit Vertretern der Siedler Kontakt aufgenommen und wegen sicherheitsrelevanter Bedenken die Räumung einiger Siedlungspunkte gefordert haben.

Nach Angaben von informierten Quellen lehnten prominente Persönlichkeiten der zionistischen Siedler im Westjordanland die Forderungen der Armee dieses Regimes ab und bestanden darauf, diese Punkte in ihrem jetzigen Zustand zu erhalten.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der sich die Sicherheitsspannungen im Westjordanland verschärft haben, gleichzeitig mit der fortgesetzten Ausweitung der Siedlungsaktivitäten und Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Sicherheitskreise des zionistischen Regimes über die Fähigkeit, die Sicherheit neuer Siedlungen zu gewährleisten und das Eintreten neuer Operationen ähnlich der Operation vom 7. Oktober zu verhindern.