Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Ismail Baghaei in seiner Reaktion auf die Anschuldigungen des deutschen Bundeskanzlers gegen Iran im Zusammenhang mit dem verdächtigen Explosionsvorfall in der Nähe des Atomkraftwerks der Vereinigten Arabischen Emirate in einer auf Deutsch verfassten Nachricht auf seiner persönlichen Seite:

„Sehr geehrter Herr Friedrich Merz, Heuchelei wird offenbar, wenn der offene Angriff der USA und des zionistischen Regimes auf die unter der Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde stehenden iranischen Atomanlagen nicht nur nicht verurteilt, sondern praktisch sogar gerechtfertigt wird; aber bei einem Vorfall, der eine Falschflaggenoperation der Feinde von Frieden und regionaler Eintracht war und bei dem nicht einmal die VAE offiziell Iran verantwortlich gemacht haben, wird plötzlich die Sprache des ‚Völkerrechts‘ und der ‚regionalen Sicherheit‘ bemüht.

Wenn ein Angriff auf Atomanlagen eine Bedrohung für die Menschen in der Region darstellt, sollte dieses Prinzip für alle Länder gleich gelten, nicht nur dann, wenn es die politischen Interessen des Westens erfordern.

In der deutschen Literatur erinnert eine solche ‚selektive Rechtsprechung‘ an ‚Richter Adam‘ aus dem Stück ‚Der zerbrochne Krug‘; derselbe Richter, dessen eigene Vergehen beurteilt werden müssten, der aber durch Scheinheiligkeit den Anwalt der Gerechtigkeit spielt!“