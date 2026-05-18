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Jemenitischer Offizieller: Die Märtyrerschaft von „Al-Haddad“ ist ein Verlust für die gesamte islamische Nation

18 Mai 2026 - 10:34
News ID: 1815738
Source: ABNA
Jemenitischer Offizieller: Die Märtyrerschaft von „Al-Haddad“ ist ein Verlust für die gesamte islamische Nation

Der Stabschef der jemenitischen Streitkräfte erklärte, dass die Märtyrerschaft des Kommandeurs der Al-Qassam-Brigaden ein Verlust für die gesamte islamische Nation sei.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah übermittelte „Yousef Hassan Al-Madani“, Stabschef der jemenitischen Streitkräfte, in einer Nachricht sein Beileid und seine Glückwünsche zum Märtyrertod von „Izz Al-Din Al-Haddad“, dem Kommandeur der Al-Qassam-Brigaden, dem militärischen Flügel der Hamas-Bewegung, und bezeichnete seinen Verlust als großen Verlust für den Widerstand und die gesamte islamische Nation.

Er betonte, dass der einzige abschreckende Faktor gegen Israel der Widerstand und die Logik der Stärke sei, und sagte: Die Streitkräfte werden an der Seite der Widerstandsachse stehen, bis der endgültige Sieg und die vollständige Befreiung Palästinas und der Al-Aqsa-Moschee erreicht sind.

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