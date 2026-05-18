„Systematische Folter“ palästinensischer Gefangener in den Gefängnissen des israelischen Regimes

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das palästinensische Informationszentrum sagte der Sprecher des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, dass Fälle von Folter und Misshandlung palästinensischer Gefangener in Israel „systematisch“ dokumentiert worden seien und dass diese Maßnahmen auch sexuelle Gewalt und geschlechtsbezogene Gewalt umfassten.

Thameen Al-Kheetan reagierte auf einen Bericht der „New York Times“ über sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung palästinensischer Inhaftierter, einschließlich Kindern, und betonte, dass solche Verhaltensweisen „inakzeptabel“ seien.

Er wies darauf hin, dass seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 90 Todesfälle palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen registriert wurden, und sagte, dass eines der Opfer ein 17-jähriger Jugendlicher sei, bei dem vor seinem Tod schwere Anzeichen von Hunger und Unterernährung festgestellt worden seien.

Al-Kheetan sagte außerdem, dass israelische Behörden weitere Todesfälle gemeldet hätten, aber keine ausreichenden Informationen zur Identifizierung der Opfer oder zur Klärung der Todesumstände vorgelegt hätten.

Er beschrieb diese Situation als Teil eines „fehlerhaften Inhaftierungs- und Justizsystems“ und forderte dessen Beendigung, die Durchführung unabhängiger und unparteiischer Ermittlungen sowie die strafrechtliche Verfolgung der Täter dieser Verstöße.

Tausende Palästinenser leben unter schlechten und unangemessenen Bedingungen in den Gefängnissen des Besatzungsregimes und sind von ihrem Zugang zu grundlegenden und elementaren Rechten ausgeschlossen.