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Die Informationsstärke der Hisbollah; Zionistische Bewegungen werden überwacht

18 Mai 2026 - 10:33
News ID: 1815736
Source: ABNA
Die Informationsstärke der Hisbollah; Zionistische Bewegungen werden überwacht

Eine hebräischsprachige Zeitung erkannte die informative und operative Stärke der libanesischen Hisbollah gegen zionistische Soldaten an.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die Zeitung Maariv, dass die Hisbollah die Bewegungen zionistischer Soldaten im Südlibanon durch Informationssammlungs- und Überwachungsgruppen sowie Aufklärungsdrohnen überwacht.

In diesem Bericht heißt es: Wenn die Bewegungen zionistischer Soldaten überwacht werden, erfolgen Angriffe mit Mörsern, Raketen und Selbstmorddrohnen durch die Widerstandskräfte.

Zuvor berichteten die Medien des zionistischen Regimes unter Berufung auf die Armee dieses Regimes, dass in der vergangenen Woche bei den Gefechten im Südlibanon 105 zionistische Soldaten verwundet wurden.

Die Drohnen der libanesischen Hisbollah sind für die Streitkräfte des zionistischen Regimes im Südlibanon zum Albtraum geworden.

Kanal 13 des zionistischen Regimes erklärte zuvor: Tatsächlich tötet uns die neue Situation und vernichtet die Soldaten im Südlibanon auch vor einer direkten Gefahr, nämlich den Selbstmorddrohnen.

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