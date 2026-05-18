Flugausfälle der größten Fluggesellschaft der Welt in die besetzten Gebiete

Laut dem Nachrichtenagentur ABNA berichtete Kanal 12 des zionistischen Regimes, dass American Airlines, die größte Fluggesellschaft der Welt, ihre Flüge aus den USA in die besetzten Gebiete bis Anfang Januar 2027 gestrichen habe.

Einige Tage zuvor hatte der Leiter der Luftfahrtbehörde des zionistischen Regimes gewarnt, dass der Flughafen Ben Gurion in den besetzten Gebieten zu einem US-amerikanischen Militärflughafen geworden sei und dieses Regime keinen aktiven internationalen Flughafen mehr habe.

Auch zionistische Medien berichteten, dass der Flughafen Ben Gurion trotz der Waffenruhe nahezu frei von Flugbewegungen sei.

Auch internationale Fluggesellschaften verhalten sich aufgrund der Sicherheitsinstabilität in den besetzten Gebieten vorsichtig.