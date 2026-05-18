Der Eisenbahnkorridor Iran-China hat eine jährliche Transitkapazität von einer Million Tonnen Fracht

Mohammad Javad Shahjouie, Eisenbahnexperte, erläuterte in einem Interview die Details und Kapazitäten des Eisenbahnhandels zwischen Iran und China und sagte: Bezüglich der Eisenbahnverbindung zwischen Iran und China wurden Routen wie Kasachstan-Turkmenistan-Iran und China-Pakistan-Iran definiert. Auch die Route China-Usbekistan-Afghanistan-Iran könnte aktiviert werden, sobald die Eisenbahninfrastruktur Afghanistans fertiggestellt ist.

Er fügte hinzu: Derzeit sind die ersten beiden Routen, also der Korridor Kasachstan-Turkmenistan-Iran und die Route China-Pakistan-Iran, infrastrukturell verbunden und können genutzt werden. Die Route über Pakistan wurde zwar bisher nicht vollständig genutzt, aber die Route Kasachstan-Turkmenistan war bisher aktiv.

Veränderung der Handelsgleichungen zwischen Iran und China durch den Ausbau der Eisenbahnlinien in Afghanistan

Shahjouie erklärte: Die Afghanistan-Route könnte auf zwei Arten realisiert werden: Erstens eine direkte Verbindung zwischen China und Afghanistan, dann die Verbindung des afghanischen Eisenbahnnetzes mit Iran – wobei die größte Herausforderung im Abschnitt China-Afghanistan liegt. Die zweite Möglichkeit ist die Verbindung Chinas mit Usbekistan und dann die Verbindung der Linie Termiz in Usbekistan mit Mazar-i-Sharif in Afghanistan – dieser Abschnitt existiert bereits, aber um die Kette zu vervollständigen, muss die Strecke von Herat nach Mazar-i-Sharif innerhalb Afghanistans fertiggestellt werden.

Bezüglich der Kapazität dieser Korridore sagte er weiter: Man kann keine genaue Zahl für die Gesamtkapazität nennen, da die Schienenkapazität auf dieser Route nicht nur dem Transit durch Iran dient, sondern ein Teil auch dem Ost-West-Transport und ein Teil dem Binnenverkehr der Durchgangsländer. Die Kapazität kann jedoch durch Tarifanpassungen und Transportplanung erhöht werden.

Die Kapazität der chinesisch-iranischen Güterzüge kann auf einen Zug pro Tag gesteigert werden

Der Eisenbahnexperte erinnerte daran: Nach Angaben der Eisenbahngesellschaft fahren derzeit auf der Route China-Iran alle drei bis vier Tage Züge, aber diese Kapazität kann auf einen Zug pro Tag erhöht werden. Falls dieses Niveau erreicht wird, könnte diese Route jährlich etwa eine Million Tonnen Fracht transportieren.

Er stellte klar: Sollten die Routen über Pakistan und Afghanistan aktiviert werden, könnte ein erheblicher Teil des Handels zwischen Iran und China über das Schienennetz abgewickelt werden.

Shahjouie sagte: Ein wichtiger Punkt ist, dass aufgrund der höheren Kosten des Schienenverkehrs im Vergleich zum Seeverkehr hauptsächlich Waren auf dieser Route transportiert werden, die sich in der Mitte oder am Ende der Wertschöpfungskette befinden und eine höhere Wertschöpfung haben.

Der Eisenbahnexperte schloss mit den Worten: Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Gegenseitigkeit des Frachtflusses – das heißt, importierte Container müssen mit iranischen Exportgütern gefüllt und nach China zurückgebracht werden, um diese Handelskette nachhaltig zu gestalten. Abschließend ist zu betonen, dass die Schiene nicht das gesamte Handelsvolumen zwischen Iran und China abdecken kann, aber eine wichtige Rolle beim Transport von Handelsprioritäten spielen kann.