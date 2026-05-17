Al-Qassam-Brigaden: Die Ermordung großer Kommandeure wird den Weg des Widerstands nicht aufhalten

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur Shehab bestätigten die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas-Bewegung, in einer offiziellen Erklärung den Märtyrertod von Ezzeddin Al-Haddad (Kunya: Abu Suhaib), einem hochrangigen Kommandeur und Chef des gemeinsamen Stabs der Brigaden, bei einer blinden Aktion des zionistischen Regimes zu seiner Ermordung.

Die Al-Qassam-Brigaden erklärten, dass der große Kommandeur Ezzeddin Al-Haddad zusammen mit seiner Frau, seiner Tochter und einer Reihe weiterer Menschen in Gaza bei einem feigen Mordanschlag des zionistischen Regimes den Märtyrertod erlitten habe.

Die Brigaden schrieben: Er starb als Märtyrer, nachdem bereits seine beiden kämpfenden Söhne, Suhaib und Mumin, im Krieg der Al-Aqsa-Flut zu Märtyrern geworden waren.

In der Erklärung wurde betont, dass der Märtyrer Al-Haddad eine herausragende Rolle bei der Operation am 7. Oktober und der Führung der Verteidigungsschlacht in der Gaza-Brigade spielte und nach dem Märtyrertod der großen Kommandeure Mohammed Al-Deif und Mohammed Al-Sinwar in einer äußerst kritischen Phase die Führung des gemeinsamen Stabs der Al-Qassam-Brigaden übernahm. In dieser Zeit gelang es ihm, wichtige Erfolge zu erzielen, darunter die Freilassung Hunderter Gefangener aus den Gefängnissen des Besatzungsregimes.

Die Al-Qassam-Brigaden verurteilten dieses Verbrechen und betonten, dass die Verbrechen der zionistischen Besatzer, deren jüngstes die Ermordung des Märtyrers Al-Haddad sei, der klarste Beweis für den Wortbruch des verbrecherischen zionistischen Feindes seien, der alle Grenzen überschritten, alle Vereinbarungen ignoriert und keinerlei Achtung vor den vermittelnden Ländern für einen Waffenstillstand habe.

Am Ende ihrer Erklärung fügten die Al-Qassam-Brigaden hinzu: Wenn der verbrecherische zionistische Feind glaubt, dass die Ermordung großer Kommandeure den Weg des Widerstands aufhalten werde, so lebt er in einer Illusion. Denn dieses reine Blut wird nicht umsonst vergossen sein; andere Kommandeure werden an ihre Stelle treten, und der Weg wird weitergehen bis zur vollständigen Befreiung des Landes und der Säuberung der Al-Aqsa-Moschee.