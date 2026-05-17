Einräumung von Übergriffen Tel Avivs gegen Palästinenser durch einen UN-Vertreter

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RT betonte Khaled Khiari, der stellvertretende UN-Generalsekretär für Nahost-Angelegenheiten, dass das zionistische Regime über 40.000 palästinensische Vertriebene gezwungen habe, die Lager im nördlichen Westjordanland zu verlassen.

Er fügte hinzu, dass die Vereinten Nationen diesen Prozess sowie den Abriss palästinensischer Häuser und den Ausbau von Siedlungen im Westjordanland weiterhin dokumentieren.

Khiari erklärte, dass der UN-Generalsekretär bereits betont habe, dass alle zionistischen Siedlungen im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalems, keine rechtliche Legitimität besäßen und ihr Bau einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstelle.

Zum Gazastreifen sagte er, dass über 85 Prozent der Bewohner dieses Küstenstreifens infolge der Maßnahmen des zionistischen Regimes vertrieben worden seien und die meisten von ihnen mehrfache Vertreibung erlebt hätten.