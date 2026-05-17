Die Bedingungen des Führers der Revolution sind unsere rote Linie in den Verhandlungen; wir vertrauen Amerika nicht.

Mohammad Saleh Jokar erklärte in einem Interview, wie wichtig die Wahrung der Erfolge auf dem Schlachtfeld bei jeglichen Verhandlungen und diplomatischen Prozessen sei, und sagte: In den letzten 47 Jahren haben die Amerikaner alle Arten von Bedrohungen gegen uns eingesetzt. Sie haben 47 Jahre lang Sanktionen verhängt und versucht, die iranische Nation politisch zu isolieren, aber sie waren mit keinem dieser Versuche erfolgreich.

Sie haben ihre jüngsten Drohungen auch mit einem militärischen Angriff auf unser Land umgesetzt, aber auch mit dieser Aktion haben sie nichts erreicht, und letztendlich haben eben diese iranische Nation und unsere Kämpfer Amerika in die Niederlage geführt.

Amerika hat seine Ziele im militärischen Krieg gegen den Iran nicht erreicht.

Er fügte hinzu: Zwar hat die Niederlage der Amerikaner Kosten verursacht, aber wenn sie die Fähigkeit gehabt hätten, wären sie darauf aus gewesen, einen Regimewechsel herbeizuführen, den Iran zu besetzen, den Iran zu zerteilen und das iranische Öl zu stehlen – so wie sie es mit einigen Ländern getrieben haben. Aber sie haben ihre Ziele nicht erreicht, und heute ist die siegreiche Kraft auf dem Feld die iranische Nation und die Islamische Republik.

Der Vorsitzende der Kommission für innere Angelegenheiten des Landes und der Räte im Islamischen Beratungsparlament fuhr fort: Heute ist die Islamische Republik diejenige, die die Kontrolle über die Straße von Hormus hat, den Weg bestimmt und Sicherheit herstellt.

Die Amerikaner waren gekommen, um durch einen militärischen Angriff das System der Islamischen Republik zu zerstören und das Regime zu ändern, aber jetzt versuchen sie, die Straße von Hormus zu öffnen, und auch in diesem Bereich sind sie bisher gescheitert und werden auch in Zukunft scheitern.

Auch die amerikanische Seeblockade ist gescheitert.

Der Vertreter des Volkes von Yazd im Islamischen Beratungsparlament stellte klar: Die letzte Aktion der Amerikaner betraf die Seeblockade, die ebenfalls kein Ergebnis brachte. In der zweiten Verhandlungsrunde versuchten sie zu sagen: Wir führen eine Seeblockade durch, und ihr habt die Kontrolle über die Straße von Hormus, schließlich heben wir die Blockade auf, und ihr gebt die Straße frei.

Die Politik und das Szenario der Amerikaner waren völlig klar, aber die Islamische Republik war nie bereit, an der zweiten Verhandlungsrunde teilzunehmen. In dieser Zeit wurden auch Vorschläge von den Amerikanern gemacht, aber die Islamische Republik besteht weiterhin auf denselben ursprünglichen Punkten – denselben zehn Bedingungen, die der oberste Führer zu Beginn aufgestellt hat.

Jokar erklärte, dass die zehn Bedingungen des obersten Führers der Revolution die rote Linie jeder Verhandlung seien, und führte aus: Diese zehn Bedingungen umfassen die kontrollierte Passage durch die Straße von Hormus in Koordination mit den iranischen Streitkräften, die Beendigung des Krieges gegen alle Bestandteile der Widerstandsachse, den Abzug der amerikanischen Kampftruppen aus allen Stützpunkten der Region, die vollständige Entschädigung des Irans, die Aufhebung aller Sanktionen, die Anerkennung des Anreicherungsrechts des Irans und die Freigabe aller blockierten iranischen Vermögenswerte und Gelder im Ausland.