Laut ABNA berichtete die russische Website Strategic Culture, dass der offizielle Besuch des US-Präsidenten Donald Trump in China praktisch das Ende der Führungsrolle Amerikas in der Welt markiert.

In diesem Bericht heißt es: Das Schauspiel, das Trump zuvor gegenüber China aufgeführt hatte, ist vorbei. Seine harschen Äußerungen über die Auferlegung seiner Forderungen an den Handel Chinas mit den USA gehören nun der Vergangenheit an. China wird zu einer globalen wirtschaftlichen Supermacht, während Amerika sich gefährlich am Rande des Abgrunds befindet. Ja, China mag den amerikanischen Führer mit großem Tamtam empfangen und bis zu einem gewissen Grad Entgegenkommen gezeigt haben, aber dies war das Verhalten eines Landes, das wusste, dass es sich in einer überlegenen Position befindet.

Im weiteren Verlauf des Berichts wird betont, dass Amerika seine Unfähigkeit, Druck auf China auszuüben, nicht länger vor der internationalen Gemeinschaft verbergen kann. Wir sind in eine neue historische Ära eingetreten. Amerikanisches Rowdytum ist nicht länger akzeptabel. Wenn Washington nach etwas ringt, wird es nur beschimpft und bekommt nichts dafür. Die Tage des amerikanischen Imperiums sind gezählt.