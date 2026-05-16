Scheitern des US-Versicherungsplans für Schiffe, die Hormus passieren

Laut dem ABNA-Korrespondenten unter Berufung auf die Financial Times ist der vorgeschlagene US-Plan zur Versicherung von Schiffen, die diese strategische Wasserstraße durchqueren, noch nicht zur Umsetzung gekommen, während das Risiko der Durchquerung der Straße von Hormus für Öltanker in den letzten Monaten zu einer der Hauptsorgen der maritimen Transportindustrie geworden ist.

Die Zeitung berichtete unter Berufung auf zwei informierte Quellen, dass das Programm, das die US-Regierung zur Bereitstellung von Versicherungsschutz für Schiffe entworfen hatte, die die Straße von Hormus durchqueren, trotz etwa zwei Monaten seit seiner offiziellen Ankündigung noch nicht genutzt wurde. Zuvor hatte Donald Trump erklärt, dass Washington bereit sei, Versicherungsschutz für die Durchfahrt von Schiffen durch diese lebenswichtige Energiepassage bereitzustellen.

Laut diesem Bericht könnte der Nominalwert dieses Plans bis zu 225 Milliarden Dollar betragen, aber laut Versicherungsmaklern haben die komplexen Bedingungen und die Tatsache, dass seine Umsetzung von der Begleitung durch die US-Marine abhängt, dazu geführt, dass viele Schiffsbesitzer kein Interesse an dieser Regelung haben.