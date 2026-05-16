UN warnen vor Verschärfung der Nahrungsmittelunsicherheit in Somalia

Laut ABNA unter Berufung auf RIA Novosti warnten vier UN-Organisationen (FAO, OCHA, UNICEF und das Welternährungsprogramm) vor der sich rasch zuspitzenden Nahrungsmittelunsicherheitskrise in Somalia.

Die vier UN-Organisationen (FAO, OCHA, UNICEF und WFP) bezeichneten die Lage in Somalia als eine der schlimmsten Mangelernährungskrisen der Welt, von der fast 1,9 Millionen Kinder betroffen sind.

Somalia gehört zu den Ländern der Welt, die von Bürgerkrieg und schwerer Hungersnot betroffen sind. Es ist bereits das mehrere Male, dass internationale Institutionen und Menschenrechtsgruppen vor der Verschlechterung der humanitären Lage in dieser Region warnen.