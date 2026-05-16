Guterres begrüßt Gefangenenaustauschabkommen zwischen der jemenitischen Regierung und der selbsternannten Regierung in Aden

Laut ABNA unter Berufung auf RIA Novosti begrüßte UN-Generalsekretär António Guterres das Abkommen zwischen den jemenitischen Ansarullah und der selbsternannten Regierung in Aden zum Austausch von Gefangenen.

Er forderte eine Stärkung der Interaktionen zwischen der jemenitischen Regierung in Sanaa und der selbsternannten Regierung in Aden, um einen dauerhaften Frieden zur Beendigung des Konflikts in diesem arabischen Land zu erreichen.

Die selbsternannte Regierung in Aden ist die von Saudi-Arabien unterstützte Exilregierung Jemens, die nach Meinungsverschiedenheiten mit den jemenitischen Ansarullah nach Aden ging und dort eine autonome Regierung bildete.