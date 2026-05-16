Laut der Nachrichtenagentur ABNA dankte Masoud Peseschkian, der Präsident unseres Landes, dem Papst für dessen moralische Positionen bezüglich der jüngsten Übergriffe der USA und des israelischen Regimes auf den Iran. Er betonte die Notwendigkeit eines realistischen und gerechten Ansatzes der internationalen Gemeinschaft und forderte die Länder der Welt auf, sich den illegalen Forderungen und den abenteuerlichen, gefährlichen Politiken der USA zu widersetzen.
Peseschkians Dank an den Papst für seine Positionen: Illegale Forderungen der USA müssen bekämpft werden
16 Mai 2026 - 12:37
News ID: 1814846
Source: ABNA
Der Präsident unseres Landes dankte dem Papst für dessen moralische Haltung gegenüber den jüngsten Übergriffen auf den Iran und forderte die Länder der Welt auf, sich den illegalen Forderungen sowie den abenteuerlichen und gefährlichen Politiken der USA entgegenzustellen.
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