Peseschkians Dank an den Papst für seine Positionen: Illegale Forderungen der USA müssen bekämpft werden

Laut der Nachrichtenagentur ABNA dankte Masoud Peseschkian, der Präsident unseres Landes, dem Papst für dessen moralische Positionen bezüglich der jüngsten Übergriffe der USA und des israelischen Regimes auf den Iran. Er betonte die Notwendigkeit eines realistischen und gerechten Ansatzes der internationalen Gemeinschaft und forderte die Länder der Welt auf, sich den illegalen Forderungen und den abenteuerlichen, gefährlichen Politiken der USA zu widersetzen.