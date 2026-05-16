China Daily: Dutzende Schiffe durchqueren die Straße von Hormus mit Irans Verwaltungsprotokollen

Laut einem Bericht der ABNA-Korrespondentin unter Berufung auf China Daily haben Dutzende Schiffe die Straße von Hormus unter Anwendung der von Iran festgelegten Verwaltungsprotokolle durchquert, während die Spannungen in der Region weiterhin anhalten.

Dem Bericht zufolge haben mehrere Schiffe, darunter auch Schiffe aus China, nach erfolgten Koordinierungen und im Rahmen der Verkehrsmanagementvorschriften diese strategische Wasserstraße durchquert – ein Schritt, der die wichtige Rolle Irans bei der Verwaltung des Seeverkehrs auf dieser lebenswichtigen Route zeigt.

Die Islamischen Revolutionsgarden Irans erklärten in einer Stellungnahme: Nach einem Antrag der chinesischen Seite und einer Einigung über die Verwaltungsprotokolle der Straße erhielten mehrere Schiffe dieses Landes die Erlaubnis, diese Route zu durchqueren; der Prozess ihrer Durchfahrt begann letzte Nacht.

Trotzdem wird das Schiffsaufkommen immer noch niedriger als das übliche Niveau vor den Spannungen eingeschätzt. Zuvor durchquerten durchschnittlich etwa 140 Schiffe pro Tag die Straße von Hormus, aber diese Zahl ist jetzt gesunken. Gleichzeitig hat Iran erklärt, dass bisher mehr als 30 Schiffen grünes Licht für die Durchquerung dieser Straße gegeben wurde.