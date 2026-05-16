Warnung der iranischen Vertretung an Länder, die die US-Aktionen unterstützen

Laut ABNA berichtete die Vertretung der Islamischen Republik Iran bei den UN als Reaktion auf Länder, die die politische Resolution der USA gegen Iran unterstützen, in einer Nachricht in einem sozialen Netzwerk: Es ist nun völlig klar, dass die USA versuchen, die Anzahl ihrer sogenannten gemeinsamen Unterstützer des eigenen einseitigen politischen Resolutionsentwurfs auszunutzen, um ein falsches Bild von „breiter internationaler Unterstützung“ für ihre fortgesetzten illegalen Handlungen zu erzeugen und den Weg für weitere militärische Abenteuer in der Region zu ebnen.

Die iranische Vertretung betonte: Sollten die USA eine neue Eskalation der Spannungen auslösen, werden alle Länder, die gemeinsam mit Washington diese Unterstützung leisten, international für die Konsequenzen verantwortlich sein.

