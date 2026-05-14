Reuters: Saudi-Arabien griff während des Krieges heimlich iranisches Territorium an

Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Reuters in einem exklusiven Bericht von Taimur Azhari und Parisa Hafezi unter Berufung auf westliche und iranische Beamte: Die saudi-arabische Luftwaffe führte Ende März als Reaktion auf Raketen- und Drohnenangriffe, die ihr Territorium getroffen hatten, eine Operation gegen Ziele innerhalb des iranischen Territoriums durch.

Das Medium schrieb: Diese Angriffe, über die zuvor nicht berichtet wurde, sind die erste direkte militärische Aktion Riyadhs gegen den Iran.

Reuters fügte unter Berufung auf als informiert bezeichnete Quellen hinzu: Nach seinen Angriffen informierte Saudi-Arabien den Iran darüber und trat in intensive diplomatische Verhandlungen ein, wobei es mit schwereren Antworten drohte. Dieser Prozess führte in der Woche vor dem Waffenstillstand vom 7. April zwischen Washington und Teheran zu einem informellen Verständnis zur Deeskalation.

Die Nachrichtenagentur fügte hinzu: Nach diesem Verständnis sanken die Drohnen- und Raketenangriffe gegen Saudi-Arabien, die Ende März auf über 105 pro Woche gestiegen waren, in den Tagen vor dem Waffenstillstand auf 25.

Reuters schrieb: Analysten glauben, dass die Vergeltungsangriffe Riyadhs und die anschließende Vereinbarung zur Deeskalation ein realistisches Verständnis beider Seiten von den inakzeptablen Kosten einer unkontrollierten Eskalation der Spannungen zeigen.

Hochrangige Beamte des saudi-arabischen Außenministeriums betonten gegenüber Reuters, ohne die Angriffe direkt zu bestätigen oder zu dementieren, die feste Haltung des Königreichs der Zurückhaltung und der Bemühungen um Stabilität und Sicherheit in der Region.