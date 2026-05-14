Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenwebsite "Arabi 21" erklärte das Büro von Benjamin Netanyahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes, dass er in einer geheimen Reise in die Emirate mit Mohammed bin Zayed, dem Präsidenten dieses Landes, zusammengetroffen sei. Diese Gespräche hätten zu einer historischen Öffnung und einem qualitativen Sprung in den Beziehungen zwischen den beiden Seiten geführt.

Kanal 12 des zionistischen Regime-Fernsehens enthüllte, dass dieses Treffen im Hinblick auf die Möglichkeit eines Wiederaufflammens des Krieges mit dem Iran sowie auf die Angriffe, denen die Emirate während des letzten Krieges ausgesetzt waren, stattfand.

Gleichzeitig mit dem Waffenstillstand zwischen dem Iran und den USA reiste auch David Zini, der Chef des Schabak (der internen Sicherheitsorganisation des israelischen Regimes), in einer beispiellosen Reise in die Emirate.

Die Sicherheitsorganisation des zionistischen Regiments unter der Leitung von Amir Bra'am, dem Generaldirektor des Kriegsministeriums dieses Regimes, traf sich während der Vorbereitungen für einen gemeinsamen Angriff von Tel Aviv und Washington gegen den Iran in Abu Dhabi mit Beamten des Verteidigungsministeriums der Emirate und führte Gespräche mit ihnen.

Diese Treffen fanden unter Beteiligung hochrangiger Beamter des Kriegsministeriums des zionistischen Regimes statt und zielten auf sicherheitliche und fachliche Koordinationen zur Vorbereitung von Angriffen gegen den Iran ab.