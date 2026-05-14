Angriff des zionistischen Regimes auf den Süden des Libanon fordert 10 Märtyrer und 27 Verletzte

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera erklärte das libanesische Gesundheitsministerium in seinem Bericht vom Mittwoch über die Angriffe des zionistischen Regimes auf den Süden des Landes: Bei israelischen Angriffen auf die Städte (Dörfer) im Süden des Landes wurden 10 Menschen getötet (Märtyrer) und 27 weitere verletzt.

Das Ministerium erklärte außerdem, dass bei dem Angriff des zionistischen Regimes auf die Stadt (das Dorf) "Arabsalim" im Süden des Landes 5 Menschen getötet (Märtyrer) und 7 weitere verletzt wurden.

Das libanesische Gesundheitsministerium gab am Mittwoch bekannt, dass die Zahl der Märtyrer durch die Angriffe des zionistischen Regimes auf den Libanon seit dem 2. März 2026 auf 2.896 gestiegen ist.

Das Ministerium wies darauf hin, dass die Zahl der Verletzten durch die Angriffe des zionistischen Regimes ebenfalls auf 8.824 gestiegen ist.

Es sei darauf hingewiesen, dass das zionistische Regime seit dem 2. März 2026 seine Angriffe auf verschiedene Regionen des Libanon verstärkt hat. Die libanesische Hisbollah ihrerseits verteidigt das Land und das libanesische Volk und greift die Positionen des zionistischen Regimes als Reaktion auf dessen Angriffe an.