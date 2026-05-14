Der politische Druck der USA, die Zahl der Unterstützer der Resolution über die Straße von Hormus zu erhöhen, ist lächerlich.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA erklärte die Ständige Vertretung der Islamischen Republik bei der UNO am Mittwoch Ortszeit: Der Versuch der Vereinigten Staaten, die Zahl der Länder, die den Resolutionsentwurf aus politischer Motivation unterstützen, als breite internationale Unterstützung und Isolation Irans darzustellen, sei lächerlich und betrügerisch.

Die iranische Vertretung bei der UNO erklärte, dass keine noch so große Beteiligung, die durch Druck und Zwang zustande gekommen sei, die illegalen internationalen Handlungen Washingtons gegen Iran legitimieren könne, darunter die Seeblockade, den Angriff und die illegale Beschlagnahmung iranischer Handelsschiffe sowie die Geiselnahme ihrer Besatzungen nach Art der Piraterie.

Die Vertretung der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen stellte klar, dass alle wüssten, dass viele Mitglieder unter politischem Druck, Zwang und sogar Bedrohungen dem Resolutionsentwurf beigetreten seien.

Die iranische Vertretung fügte hinzu: Die Behauptungen des US-Vertreters über breite Unterstützung seien nichts weiter als ein verzweifelter Versuch, Legitimität für vorgefasste politische Ziele zu schaffen, die Glaubwürdigkeit des UN-Sicherheitsrates zu untergraben und politische Deckung für illegale Handlungen zu bieten.