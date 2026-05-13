Trumps neues Abenteuer; Veröffentlichung der geografischen Karte Venezuelas mit der amerikanischen Flagge

Laut der Nachrichtenagentur ABNA hat Donald Trump, der US-Präsident, erneut mit einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk Truth Social die Möglichkeit einer Annexion Venezuelas an die Vereinigten Staaten ins Spiel gebracht.

Dies, obwohl zuvor die interimistische Präsidentin Venezuelas in Reaktion auf Trumps Wahnvorstellungen klarstellte: „Ich habe noch nie im Traum daran gedacht, der 51. Bundesstaat der USA zu werden.“

Delcy Rodríguez, die interimistische Präsidentin Venezuelas, wies am Montag in einer Rede Trumps Wahnvorstellungen über den Beitritt ihres Landes zu den USA zurück und stellte klar, dass Caracas „niemals“ daran denke, wie vom US-Präsidenten behauptet, der 51. Bundesstaat Amerikas zu werden.

Delcy Rodríguez antwortete diesbezüglich: „Dieses Thema wird niemals in Betracht gezogen werden, denn wenn es etwas gibt, das wir Venezolaner haben, dann ist es die Liebe zu unserem Unabhängigkeitsprozess, wir lieben unsere Helden.“

Trump hatte Anfang der Woche angekündigt, dass er die Annexion Venezuelas als 51. Bundesstaat „ernsthaft prüfen werde!“