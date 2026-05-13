Aufdeckung der tiefsten Schwachstelle Israels infolge der jüngsten Kriege

Laut dem Korrespondenten von ABNA unter Berufung auf RT heißt es in einem offiziellen Bericht, der vom Büro des Kabinettsinspektors des zionistischen Regimes veröffentlicht wurde, dass die Fähigkeit dieses Regimes zur Waffenproduktion sowie seine Waffenbestände aufgrund der aufeinanderfolgenden Kriege seit dem 7. Oktober abgenommen haben.

Laut diesem Bericht schränkt die zunehmende Abhängigkeit von Waffenimporten den Zugang der Armee zu den notwendigen Vorräten auf den Gefechtsfeldern ein. Trotz Milliardeninvestitionen in die Waffenproduktionsinfrastruktur ist die Produktionsfähigkeit der Militärindustrie im zionistischen Regime beeinträchtigt worden.

In diesem Bericht heißt es, dass einige Produktionslinien ihre Leistungsfähigkeit vollständig verloren haben und andere geschwächt wurden, weil Tel Aviv dazu neigt, billigere Rohstoffe aus dem Ausland zu kaufen und die Bedürfnisse der heimischen Industrie nicht zu decken.

Laut diesem Bericht erfordert der Wiederaufbau der Produktionskapazität dieser Einheiten erhebliche Investitionen und einen langen Zeitraum, was das zionistische Regime im Zuge der aufeinanderfolgenden Kriege in eine prekäre Lage gebracht hat. Der Mangel an bestimmter Kriegsausrüstung hat zu einem Rückgang der Operationen an verschiedenen Fronten geführt. Die geführten Kriege haben eine der tiefsten militärischen Schwachstellen des zionistischen Regimes offengelegt: die Beschränkung beim Eintritt in langwierige Kriege ohne direkte externe Unterstützung bei der Beschaffung von Waffen und Munition. Die langwierigen Auseinandersetzungen mit den Widerstandskräften in Gaza, der Hisbollah, dem Iran und dem Jemen haben einen großen Teil der militärischen Bestände des zionistischen Regimes aufgebraucht.