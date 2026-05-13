Starker Rückgang der Ölproduktion am Persischen Golf; geringfügiger Rückgang der iranischen Ölproduktion

Laut dem Korrespondenten von ABNA unter Berufung auf die US-Energieinformationsbehörde (EIA) erreichte der durchschnittliche Rückgang der Ölproduktion in den Ländern der Region Persischer Golf im April aufgrund der Blockade der Straße von Hormus mehr als 10,5 Millionen Barrel pro Tag, was einem Rückgang von etwa 42 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu wird der Rückgang der iranischen Ölproduktion in diesem Zeitraum auf etwa 230.000 Barrel pro Tag geschätzt, was etwa 7 Prozent entspricht.

Laut diesem Bericht hat sich der Abwärtstrend der Ölproduktion in den Ländern der Region im April verstärkt. Während die Ölproduktion der Region im März um etwa 8 Millionen und 920.000 Barrel pro Tag zurückgegangen war, zeigen Schätzungen, dass die verlorene Produktionsmenge im April etwa 10 Millionen und 540.000 Barrel pro Tag erreicht hat.

Dieser Bericht wird zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, an dem die USA behaupten, eine Seeblockade gegen den Iran zu verhängen; dennoch zeigen die Daten des US-Energieministeriums, dass der Iran im Vergleich zu seinem Produktionsniveau den geringsten Rückgang der Ölproduktion in der Region in den Monaten März und April erlebt hat.

Laut diesen Daten sank die iranische Ölproduktion im März um etwa 130.000 Barrel pro Tag und im April um etwa 230.000 Barrel pro Tag.

Die US-Energieinformationsbehörde prognostiziert auch, dass der Rückgang der Ölproduktion in den Golfstaaten im Mai anhalten wird und die gesamte verlorene Produktion dieser Länder etwa 10 Millionen und 750.000 Barrel pro Tag erreichen wird.

Laut diesem Bericht betrug die Gesamtölproduktion der Region Persischer Golf vor der Verschärfung der Krise im Februar etwa 25,2 Millionen Barrel pro Tag. Davon werden im März 8,92 Millionen Barrel pro Tag, im April 10,54 Millionen Barrel pro Tag und im Mai schätzungsweise etwa 10,75 Millionen Barrel pro Tag der regionalen Produktion verloren gehen.

Der Iran wiederum hat sich durch die Aufrechterhaltung von über 93 Prozent seiner Produktionskapazität zu einem der wenigsten relativ stabilen Öllieferanten in der Region Westasien entwickelt.