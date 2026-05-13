Haaretz: Israelische Firmen haben Zugriff auf die Identität von Starlink-Nutzern

Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb die zionistische Zeitung Haaretz in einem Artikel, dass zwei israelische Unternehmen technologische Werkzeuge entwickelt haben, die es ermöglichen, Nutzer des Satelliteninternetdienstes Starlink (im Besitz von Elon Musk) zu verfolgen und ihren Standort und ihre Identität zu bestimmen. Haaretz schreibt, dass dieser Schritt weitreichende Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Überwachung und der Nutzung von Daten für Sicherheits- und Geheimdienstzwecke aufgeworfen habe.

Diese Untersuchung behauptet, dass diese Werkzeuge exklusiv an Regierungs- und Sicherheitsbehörden des zionistischen Regimes als Mittel zur „Terrorismusbekämpfung“, „Bekämpfung von Drogenschmuggel“, „Überwachung von Seegrenzen“ und „Schmugglernetzen“ vermarktet werden.

Starlink ist eines der wichtigsten Satelliteninternetsysteme der Welt, das auf über 8.000 Satelliten in niedriger Umlaufbahn basiert, die von der Firma SpaceX (im Besitz von Elon Musk) ins All geschossen wurden, und bietet Internetverbindungen in abgelegenen Gebieten, die von traditioneller Kommunikationsinfrastruktur abgeschnitten sind.

In den letzten Jahren ist dieser Dienst zu einem Schlüsselinstrument für Protestierende und politische Oppositionelle in verschiedenen Ländern geworden.

Die Untersuchung fügt hinzu, dass eines der Unternehmen das zionistische Unternehmen „TargeTeam“ ist, das in Zypern aktiv ist. Dieses Unternehmen produziert ein System namens „Stargetz“, das laut internem Marketingmaterial etwa eine Million Starlink-Geräte an verschiedenen Orten weltweit überwachen kann.

Das israelische Unternehmen „Rayzone“ ist ein weiteres zionistisches Unternehmen, das ähnliche Fähigkeiten in Form von Big-Data-Analysen auf den Markt bringt.

Laut Haaretz kann das Stargetz-System den Standort von Satellitenkommunikationsgeräten identifizieren, die Anzahl der mit jeder Bodenstation verbundenen Geräte überwachen und versuchen, die Identität der Benutzer über deren Mobiltelefonnummern oder zugehörige Konten in verschiedenen Netzwerken zu ermitteln.