Die USA haben in einem 40-tägigen Krieg mit Iran 1.300 Patriot-Raketen verbraucht.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichteten hebräische Medien, dass die USA im Verlauf des 40-tägigen Krieges mit Iran 1.300 Patriot-Raketen eingesetzt haben.
Die hebräischen Medien fügten hinzu: Aktuelle Dokumente des US-Verteidigungsministeriums zeigen, dass das Pentagon die jährliche Produktion von Patriot-Raketen auf 2.000 Stück erhöhen will – eine Maßnahme, die laut diesen Dokumenten im Rahmen eines Sieben-Jahres-Plans verfolgt wird.
Jede Patriot-Rakete kostet zwischen 4 und 4,5 Millionen Dollar.
13 Mai 2026 - 13:00
News ID: 1813745
Source: ABNA
Hebräische Medien berichteten, dass die USA während des 40-tägigen Krieges mit Iran 1.300 Patriot-Raketen verbraucht haben.
Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichteten hebräische Medien, dass die USA im Verlauf des 40-tägigen Krieges mit Iran 1.300 Patriot-Raketen eingesetzt haben.
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