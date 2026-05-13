Die USA haben in einem 40-tägigen Krieg mit Iran 1.300 Patriot-Raketen verbraucht.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichteten hebräische Medien, dass die USA im Verlauf des 40-tägigen Krieges mit Iran 1.300 Patriot-Raketen eingesetzt haben.

Die hebräischen Medien fügten hinzu: Aktuelle Dokumente des US-Verteidigungsministeriums zeigen, dass das Pentagon die jährliche Produktion von Patriot-Raketen auf 2.000 Stück erhöhen will – eine Maßnahme, die laut diesen Dokumenten im Rahmen eines Sieben-Jahres-Plans verfolgt wird.

Jede Patriot-Rakete kostet zwischen 4 und 4,5 Millionen Dollar.