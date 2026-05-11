Hisbollah-Überraschungsoperation gegen Unterstützungsteam der israelischen Armee

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen erklärte die libanesische Hisbollah, dass sie vor einigen Stunden israelische Soldaten in einem Haus im Gebiet Bidr al-Faq'ani in Taybeh mit einer Selbstmorddrohne angegriffen habe.

Anschließend wurde zum zweiten Mal das Team israelischer Soldaten, das zur Bergung der Verwundeten in dieses Gebiet entsandt worden war, angegriffen.

Zuvor hatte der libanesische Widerstand erklärt, dass die Hisbollah-Kämpfer in den letzten 24 Stunden als Reaktion auf die wiederholten Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen durch die Armee des israelischen Regimes und die anhaltenden Angriffe auf den Südlibanon 24 Operationen gegen die Stellungen und militärischen Einrichtungen des israelischen Regimes durchgeführt hätten.