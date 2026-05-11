Bodenkonvoi „Samoud“ ist zur Bewegung in Richtung Gaza in Libyen eingetroffen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Quds erklärten Aktivisten in den sozialen Medien, dass der Bodenkonvoi „Samoud“ die Grenzen Tunesiens passiert und über den Grenzübergang Ras Ajdir nach Libyen eingereist sei.

Diese Aktion des „Samoud“-Konvois dient der Vorbereitung für eine erneute Bewegung in Richtung Gaza und dem Durchbrechen der grausamen Belagerung dieses Küstenstreifens.

An diesem Konvoi nehmen eine Reihe von Palästina-Unterstützern aus Tunesien, Algerien, Mauretanien und anderen Ländern teil. Dies ist der dritte Versuch des erwähnten Konvois, über Libyen Gaza zu erreichen.

Der „Samoud“-Konvoi wurde erstmals im Juni 2026 an den Westgrenzen der Stadt Sirte gestoppt, bevor er Ägypten erreichen konnte.

Kürzlich hat das israelische Regime durch einen Angriff auf die „Samoud“-Flotte auf hoher See 21 Boote dieser Flotte und deren Insassen gekapert.