Al-Mayadeen berichtet über Details der schriftlichen Antwort Irans auf den US-Vorschlag

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA teilten diplomatische Quellen Al-Mayadeen mit, dass Iran in seiner über den pakistanischen Vermittler an die USA übermittelten Antwort die Notwendigkeit der Aufhebung der Sanktionen, der Freigabe der blockierten Vermögenswerte und der sofortigen Einstellung des Krieges betont habe.

Diesem Bericht zufolge enthält die iranische Antwort, die über den pakistanischen Vermittler übermittelt wurde, eine Reihe von politischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Forderungen. Die Quellen erklärten, Teheran habe in dieser Antwort die Beendigung der Blockade, die Freiheit der Ölexporte, die Aufhebung der US-Sanktionen und die Freigabe der eingefrorenen Vermögenswerte und Güter Irans gefordert.

Die genannten Quellen fügten hinzu, dass Iran ausdrücklich die Aufhebung der von der OFAC verhängten Beschränkungen für den Verkauf seines Öls gefordert habe und dies als einen der Hauptpunkte jeder möglichen Vereinbarung betrachte.