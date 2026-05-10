Turki al-Faisal: Hätten wir den Iran angegriffen, wären unsere vitalen Einrichtungen zerstört worden

Laut Nachrichtenagentur Abna schrieb Turki al-Faisal, ehemaliger saudi-arabischer Botschafter in Washington, in einem Artikel in der Zeitung Asharq Al-Awsat, dass Saudi-Arabien einen verheerenden Krieg in der Region verhindert habe.

Er stellte klar, dass das Königreich große Anstrengungen unternommen habe, um einen Krieg zu verhindern, und ebenfalls intensive Bemühungen unternommen habe, ihn zu stoppen, diplomatische Lösungen zu finden und die Region aus diesem Konflikt herauszuführen.

Er fügte hinzu: Wenn der Plan des israelischen Regimes, einen Krieg zwischen uns und dem Iran zu entfachen, erfolgreich gewesen wäre, wäre die Region ins Verderben und in die Zerstörung gestürzt worden, tausende Menschen wären in einem Kampf gestorben, in dem wir keine Rolle gespielt hätten, und Tel Aviv hätte seinen Willen der Region aufzwingen können.

Al-Faisal schrieb in diesem Artikel weiter, dass, wenn Saudi-Arabien auf die Angriffe Irans in gleicher Weise geantwortet hätte, das Ergebnis dieses Krieges die Zerstörung der saudischen Ölanlagen und Entsalzungsanlagen entlang der Küste des Persischen Golfs und sogar im Landesinneren hätte sein können.

Er fügte hinzu, dass Saudi-Arabien zusammen mit Pakistan das Feuer des Krieges lösche und dazu beitrage, eine Eskalation der Spannungen zu verhindern.