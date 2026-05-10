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Eine mögliche Einigung muss unbedingt durch Großmächte garantiert werden

10 Mai 2026 - 23:48
News ID: 1812558
Source: ABNA
Eine mögliche Einigung muss unbedingt durch Großmächte garantiert werden

Der iranische Botschafter in China erklärte: Jede mögliche Einigung muss unbedingt mit Garantien der Großmächte einhergehen.

Laut Nachrichtenagentur Abna schrieb Abdolreza Rahmani Fazli auf seiner persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk: Jede mögliche Einigung muss unbedingt durch Garantien der Großmächte abgesichert und auch im UN-Sicherheitsrat vorgelegt werden. China und Russland sind zwei große und einflussreiche Mächte, und angesichts der Bedeutung, die China für Iran und andere Länder der Golfregion hat, kann Peking als Garant für jede Einigung auftreten.

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