Eine mögliche Einigung muss unbedingt durch Großmächte garantiert werden

Laut Nachrichtenagentur Abna schrieb Abdolreza Rahmani Fazli auf seiner persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk: Jede mögliche Einigung muss unbedingt durch Garantien der Großmächte abgesichert und auch im UN-Sicherheitsrat vorgelegt werden. China und Russland sind zwei große und einflussreiche Mächte, und angesichts der Bedeutung, die China für Iran und andere Länder der Golfregion hat, kann Peking als Garant für jede Einigung auftreten.
10 Mai 2026 - 23:48
News ID: 1812558
Source: ABNA
Der iranische Botschafter in China erklärte: Jede mögliche Einigung muss unbedingt mit Garantien der Großmächte einhergehen.
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